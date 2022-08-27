Karaismailoğlu: "Dünyanın en özel projelerinden bir tanesi Avrasya Tüneli ülkemize hizmet ediyor"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'na katılarak sunum yaptı. (2)
"Dünyanın en özel projelerinden bir tanesi Avrasya Tüneli ülkemize hizmet ediyor"
"25 yıllık işletme sonucunda 233 milyon dolarlık bir gelir akışı olacak"
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel