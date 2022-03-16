Karacabey'de Halk Günü buluşmalarına ilgi yoğun

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, cuma günleri yaptığı Halk Günü buluşmalarında vatandaşları makamında ağırlayarak şikâyet ve talepleri dinliyor. İlçe halkıyla birebir ve yerinde çözüm maksadıyla organize edilen buluşmada, ilgili daire ve kurum müdürleri de hazır bulunuyor.

Pandemi sürecinin başlangıcında ara verilen ve kısa süre önce yeniden başlayan Halk Günü buluşmaları, vatandaşların da yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yerinde çözüm

Her cuma saat 15.00'te, başkanlık makamında gerçekleşen buluşmalar kapsamında vatandaşlar randevu almaya gerek kalmadan belediyeye gelirken, gerçekleşen görüşmelerde başkanla birlikte daire müdürleri de hazır bulunuyor. Ayrıca gelen şikâyet ve öneriler, ilgili müdürler aracılığıyla değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor.

İlçenin merkez ve kırsalı kapsayarak her yönüyle gelişimi adına yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Özkan, ortak akıl çizgisiyle hareket etmenin önemine değindi.

Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Başkan Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla yüz yüze gerçekleşen bu buluşmalar, talep ve önerilerini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Etkinliğimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Ve direkt çözümcül bir ortamda taleplerini dile getirdiği için onlar da memnun ayrılıyor. Bizler de gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda daire müdürlerimizle birlikte hazır bulunuyoruz. Eğer ziyarette bir şikâyet ve öneri varsa, bunu o sırada ilgili müdürümüzü de dahil ederek konuşuyor ve sonuçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için ve onlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz'' dedi.

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