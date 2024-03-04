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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 727 sentetik ecza ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce il merkezinde Y.A'nın üzerinde yapılan aramada 727 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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