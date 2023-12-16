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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpışırken, ikinci kazada ise bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 60 BD 845 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Üçbaş köyü yakınlarında R.Ş. yönetimindeki 78 AJ 050 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 78 AJ 050 plakalı otomobildeki S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yenice ilçesindeki kazada ise Y.S'nin kullandığı 55 ADB 732 plakalı hafif ticari araç, Ören köyü yolunda şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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