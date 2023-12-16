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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

16 Aralık 2023 22:38 Güncelleme: 22:40 Abone Ol

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpışırken, ikinci kazada ise bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.