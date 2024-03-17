Karabük'te Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası
Karabük'te bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynatan kişiye işlem yaparken, 2 kişiye toplamda 12 bin 850 lira idari para cezası kesti.
Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye toplam 12 bin 850 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.
Kumarı oynattığı belirlenen S.K. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 2 kişiye toplamda 12 bin 850 lira idari para cezası uyguladı.