Karabük'te okul bölgesinde heyelan nedeniyle yol çöktü

Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleşti.

Kentte etkili olan yağışların ardından Karabük Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu güzergahında bulunan ve okulların bahçe duvarına yakın mesafedeki yolun bir kısmı kayan toprakla çöktü.

Toprak kaymasının yaşandığı bölgede Karabük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

Öte yandan aynı bölgede geçen yıl haziran ayında da toprak kayması yaşanmıştı.