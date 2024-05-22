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Karabük'te hasta ve refakatçısı ile doktor arasında kavga: Yaralılar var

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve refakatçisi ile doktor arasında çıkan kavgada yaralananlar oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karabük'te hasta ve refakatçisi ile doktor, aralarında çıkan kavgada yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün iş kazası nedeniyle yatan H.T. ve refakatçisi M.T. ile hemşire arasında tartışma çıktı.

Daha sonra odaya gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi A.E.T. ile H.T. ve M.T arasında devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E.T. ile H.T. ve M.T, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Dudağında kanama ve dişinde çatlak olduğu belirlenen doktor, 4 gün iş göremezlik raporu aldı.

Basit tıbbi müdahale alan hasta yakını ise doktorun kendilerini ısırdığını, hakaret ettiğini, tekme ve yumruk attığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan hasta ve refakatçisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Kavga Güvenlik Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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