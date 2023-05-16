Karabük'te engelli bireyler için 'kına gecesi' düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir günlük temsili askerlik yaptırılacak engellilerin ellerine "asker kınası" yakıldı.

Safranbolu Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ile engelliler ve aileleri birlikte yemek yedi.

Temsili olarak askere gidecek engellilerin ellerine kına yakıldı, dua edildi.

Etkinlik, engelliler ile yakınlarının müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.