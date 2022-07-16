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Karabük'te bir evin depo ve samanlığı yandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te bir evin depo ve samanlığı yandı

Karabük'te çıkan yangında bir evin deposu ve samanlığı kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangında bir evin deposu ve samanlığı kullanılamaz hale geldi.

Öğlebeli Mahallesi'ndeki Almatı Caddesi'nde bulunan Fatma Aslan'a ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Aslan'a ait evin deposuna da sıçradı.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Depo ve samanlık tamamen yandı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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