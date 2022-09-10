Karabük haberi! Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Öz'den yeni eğitim yılı değerlendirmesi

Karabük gündem haberi | Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, öğretmen eksiklerinin bulunmadığını, eğitim materyalleri ile ders kitaplarının 12 Eylül'de öğrencilere verilmek hazır olduğunu bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, öğretmen eksiklerinin bulunmadığını, eğitim materyalleri ile ders kitaplarının 12 Eylül'de öğrencilere verilmek hazır olduğunu bildirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi de olan Öz, Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ün artık sadece sanayi kenti olmaktan çıktığını, aynı zamanda eğitim kentine dönüştüğünü söyledi.

Karabük'ün eğitim başarısının her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Öz, "2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verileri, bize eğitim başarımızın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu açıkça gösteriyor. İlimizden çok sayıda öğrenci, bu sınavlarda bütün soruları doğru yaparak çok önemli başarıya imza atmıştır." dedi.

Öz, eğitim başarısından dolayı kente çevre illerden çok sayıda öğrencinin geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarına kaliteli eğitim sağlamak maksadıyla bazı memurlar bu şehre tayin istiyor. Bugün Karabük'te ortalama 18 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz. Öğretmen eksiğimiz yok. Eğitim materyalleri, ders kitapları öğrencilere pazartesi günü verilmek üzere hazırlanmış durumda. Tecrübeli öğretmen ve yönetici kadromuz var. Fedakarca çalışan ve istikrarlı şekilde eğitim başarımızı sürdüren öğretmenlerimizin, okul ve kurum yöneticilerinin, moral ve motivasyonunu bozacak eylemlerden, açıklamalardan şiddetle uzak durulmalıdır."