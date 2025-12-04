Karabük Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Adalet Sarayı projesinde çalışmaların başladığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük Adalet Sarayı yapım ihalesinin 22 Eylül'de tamamlandığını hatırlattı.

Yasal sürecin ardından yüklenici firmanın temel açma çalışmalarına başladığını belirten Şahin, "Yaklaşık 23 bin metrekare alanda yükselecek olan yeni adalet sarayı 800 milyon lira yatırım bedeline sahip. Projemiz 2025 Yatırım Programı'na alınmıştı. Bir aksilik olmazsa bu ay içinde Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç temel atmak için ilimize gelecek. Temel atımının ardından çalışmalar hızla ilerleyecek ve yapı kısa sürede hizmete sunulacak." ifadesini kullandı.

Şahin, Karabük Adalet Sarayı'nın bodrum ve zemin dahil toplam 6 kattan oluşacağını aktararak, projede 54 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 21 duruşma salonu, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile 262 araçlık kapalı otopark bulunduğunu kaydetti.

Yapının tamamlanmasıyla Karabük'te adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve çağdaş bir yapıya kavuşacağını, aynı zamanda şehrin gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, projeye verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da projenin Karabük'ün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern adalet altyapısını sağlayacağını belirterek, "Karabük'e yakışır, güçlü ve fonksiyonel bir adliye binasının hayata geçmesi için önemli bir adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise projenin, hükümetin Karabük'e verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da adalet sarayının inşa edileceği bölgenin modern şehircilik açısından önemli bir dönüşüm sürecinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bu bölgede ulaşım, altyapı ve çevresel düzenlemeler başta olmak üzere kapsamlı bir modern şehircilik çalışması yürütüyoruz. Yeni adalet sarayı da bu dönüşümün önemli bir parçası olacak. Hem bölgenin çehresini yenileyecek hem de vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine çok daha modern bir ortamda ulaşmasını sağlayacak. Şehrimiz için büyük bir kazanım."