Karabat, Türkiye Varlık Fonu ve TMSF'nin Sayıştay denetimine tabi tutulmasını istedi

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(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayıştay denetimlerinin bağımsızlığına ilişkin eleştirilerde bulunarak Türkiye Varlık Fonu, TMSF ve kamu payı bulunan tüm şirketlerin denetime tabi tutulmasını istedi. Karabat, Sayıştay raporlarının görüşülmesi için başkanlığını ana muhalefetin üstleneceği bir Kamu Hesapları Komisyonu kurulmasını önerdi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın 2027 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, komisyondaki konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2027 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında Sayıştay denetimlerinin bağımsızlığına ve kamu kaynaklarının denetimine ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve kamu-özel iş birliği projelerinin denetiminde eksiklikler bulunduğunu savunan Karabat, kamu payı bulunan tüm şirketlerin istisnasız Sayıştay denetimine tabi tutulmasını istedi.

Karabat, Meclis çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de belirterek, danışmanların ve büro çalışanlarının ücret artışlarının memur maaşlarındaki artışın gerisinde kaldığını söyledi. Karabat, kalıcı bir düzenleme yapılması ve çalışanların tazminat ile iş güvencesi haklarını kapsayan bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

"SAYIŞTAY DENETİMİNİN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMALI HALE GELDİ"

Meclis'in temel görevlerinden birinin denetim olduğunu belirten Karabat, Sayıştay'ın anayasal görevini yerine getirdiğini ancak denetimlerin bağımsızlığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu savundu. Karabat, denetim bulgularının tespit edilmesinin yeterli olmadığını, kamu idarelerinin bu bulgulara ilişkin gerekli adımları atıp atmadığının da Meclis tarafından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sayıştay denetim alanının daraldığını ileri süren Karabat, bazı stratejik şirketlerin bağımsız denetim raporlarında sınırlı olumlu görüşler bulunduğuna dikkati çekti. Bu raporların yeterli belge ve bilgiye erişilemediğine işaret edebildiğini belirten Karabat, Türkiye Varlık Fonu kapsamındaki şirketlerin denetiminin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE VARLIK FONU MECLİS DENETİMİNE AÇILMALI"

Türkiye Varlık Fonu'nun denetimden kaçırıldığını savunan Karabat, fonun büyüklüğüne dikkati çekerek, bu alanın Meclis denetimine daha kapsamlı biçimde açılmasının önemli olduğunu vurguladı. Karabat; Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi stratejik şirketlerin denetim süreçlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TMSF'nin yönettiği şirketlerin sayısına ve ekonomik büyüklüğüne işaret eden Karabat, kurumun yönetim ve denetim kapasitesinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Kamu-özel iş birliği projelerinin denetiminde de sorunlar bulunduğunu söyleyen Karabat, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

"KAMU HESAPLARI KOMİSYONU" KURULMASINI İSTEDİ

Karabat, Türkiye Varlık Fonu, bağlı şirketleri, kamu-özel iş birliği sözleşmeleri ile kamu payı bulunan tüm şirketlerin istisnasız Sayıştay denetimine tabi tutulmasını istedi. Anayasa Mahkemesi'nin 2025 tarihli kararının gecikmeden mevzuata yansıtılması gerektiğini belirten Karabat, TMSF'nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin yönetim, satış ve tasfiye işlemlerinin de Sayıştay denetimine alınmasını ve sonuçların yıllık raporlarla Meclis'e sunulmasını talep etti.

Sayıştay raporlarının herhangi bir ayıklama yapılmadan Meclis'e sunulması gerektiğini ifade eden Karabat, başkanlığını ana muhalefet partisinin üstleneceği bir "Kamu Hesapları Komisyonu" kurulmasını ve Sayıştay raporlarının bu komisyonda görüşülmesinin zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Kamu idarelerinin her denetim bulgusu için bir eylem planı hazırlaması gerektiğini belirten Karabat, tekrarlanan bulguların üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesini istedi. Karabat ayrıca Sayıştay bütçesinin yürütmenin aktarma kararlarına bağlı olmayacak şekilde Meclis tarafından belirlenmesi ve atamalarda liyakat ile tarafsızlığın esas alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA