Karabat, Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına müdahaleyi kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesine tepki gösterdi. Karabat, Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik orantısız müdahaleyi kınayıp yaralananlara acil şifa diledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.
Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gürcistan'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini kınıyor; yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz. Mazlumların sesi olan Beşiktaş camiasının ve taraftarlarımızın yanındayız. Filistin halkının özgürlük, adalet ve barış mücadelesiyle dayanışmamızı sürdüreceğiz."