Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Personelle Bayramlaştı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bir araya geldi ve bayramlarını kutladı. Başkan Selvitopu, çalışanlara sevgi, saygı ve hoşgörü getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki bayramlaşmaya, Başkan Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Belediye İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve personel katıldı. Bayramların küskünlerin barıştığı, herkesin bir araya geldiği özel günler olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, tüm çalışanlara sevgi, saygı ve hoşgörü getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'nı kutladı.

Zor zamanlar geçirildiğini, var olan sıkıntıların azim, kararlılık, birlik ve beraberlikle aşıldığını vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Toplumdan yana işleri, projeleri yaşama geçirmek için çalışıyoruz. Karabağlar'ın birçok şeye ihtiyacı var. Bunları karşılamanın yolu da mali disiplini sağlamaktan geçiyor. Bütçemizi her yönüyle değerlendirmeye gayret ediyoruz. Çalışanlarımızı, hizmetlerimizi, ilçemizde yaşayan 500 bin insanımızı aynı anda düşünmek ve bütçeyi en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Halkımızın her kuruşunu dikkatli değerlendirmeye devam edeceğiz."

Başkan Selvitopu, daha sonra Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne giderek çalışanlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çalışanlar katıldı. Başkan Selvitopu, burada da personelin bayramını kutlayarak emek veren herkese teşekkür etti.

Bayramlaşma programının son durağı ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu oldu. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte çalışanlarla bayramlaşan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Belirli bir istikrara ve hizmet kalitesine kavuştuk. Toplam Kalite Yönetimi, Dijital Arşiv gibi çalışmalarla bunu daha da artıracağız. Gerek sizlerin gerekse Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımızın yararlanacağı modern mekanları yaşama geçiriyoruz. Bayramdan hemen sonra Çalıkuşu Semt Merkezi'ni hizmete açacağız. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni yıl sonunda devreye almayı hedefliyoruz. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'miz dolup taşıyor. Daha nice tesisi, hizmeti aynı anlayışla yaşama geçireceğiz. Emekleriniz ve katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum."