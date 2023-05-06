Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 18-23. kilometreleri (Şanlıurfa yönü), üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla Torbalı-Havalimanı kavşakları ve İzmir istikametinin 0-4. kilometrelerinde yolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım sağ ve emniyet şeridinden devam ediyor.

Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. kilometresindeki duvar çalışmaları sebebiyle Gerede-Yeniçağ-Bolu istikametinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut-Dursunbey yolunun 19. kilometresindeki Kille (Kepsut) Köprüsü, yoğun yağışlar dolayısıyla hasar aldığından trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesimindeki yeni köprüden sürdürülüyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki yol çökmesi dolayısıyla ulaşım, tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerinde altyapı çalışması devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde aralıklarla durdurularak tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.