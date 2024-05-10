Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetleme yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-30 Mayıs'ta, "Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası" ile 29-30 Mayıs'ta "Seçkin Gözlemci Günü" icra edilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek "EFES-2024 Tatbikatı" için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Ege Ordusu Komutanlığı ile İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetleme yaptı.