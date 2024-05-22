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Kara Kuvvetleri Komutanı Efes-2024 Tatbikatı'nda denetlemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda Efes-2024 Tatbikatı kapsamında denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, denetlemelere dair görüntülerin yer aldığı bir açıklama ve video paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Efes-2024 Tatbikatı kapsamında İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Orgeneral Bayraktaroğlu'nun inceleme ve denetlemelerine dair görüntülere yer verildi.

Bakanlık ayrıca tatbikata ilişkin "Efes-2024 Tatbikatı için hazırız" notuyla bir video paylaştı. Videoda, tatbikatın hazırlık aşamasından görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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