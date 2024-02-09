Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta bebek hastaneye ulaştırıldı

Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 aylık hasta bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Balıkçılar köyünde 2 aylık Yamaç Bekir Akgün'ün yakınları, öksürük, kusma ve morarma şikayetiyle 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, adrese ulaşıp bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Bebek, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansla nakledilerek Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.