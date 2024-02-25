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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yangın Söndürme Tüplerine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yaptıkları aramada, yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphelendikleri bir tırda dedektör köpekleri Yappa ve Kongar ile arama gerçekleştirdi.

Aramada tırın 2 adet yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü T.B, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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