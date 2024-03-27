Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tırda ele geçirilen 8 kilo 766 gram kokaine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Tır sürücüsü S.Ö. ilgili makamlardaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere 22 Mart'ta gümrük sahasına gelen S.Ö. idaresindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edilmişti. Tırdaki aramada şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.