Kanserde Erken Teşhis ve Tedavi Önemli

KAYSERİ'de, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli. Kanser yoğunluğununda hem ülkemizde hem de dünyada arttığını göz ardı edemeyiz dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanlığı tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde (HOSPİS) basın açıklaması düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ile dernek yöneticileri katıldı.

Kanser vakalarındaki artışa vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, Kanser giderek sağlık açısından en önemli hale geldi. Kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı aldı ve insanların hayatını tehdit ediyor. Burada 2 tür sebep var. Çevre ile ilgili problemler ve insanların ömürlerini uzaması diyebiliriz. Kansere sebep olacak şeylerle ilgili bir takım propaganda yapmamamız gerekiyor. Zinde ve formda bir vücut, kötü alışkanlıklar alkol ve sigaradan kaçınmak. Sağlıklı beslenme. Kanserojenlerden kaçındıktan sonra da erken tanı çok önemli. Erken tanı oldu mu kanser şifaya çok yakın dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

HOSPİS Merkezi'nin Türkiye'de tek olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Bizim 4 Şubat'ı tüm yıla yayma mecburiyetinde olduğumuzu unutmamız lazım. Kalp damar hastalıklarında da olduğu gibi kanserde de en çok beslenme faktörü ön plana çıkıyor. Kanserde erken teşhis, erken tedavi çok önemli. Kanser yoğunluğunun da hem ülkemizde hem de dünyada arttığını göz ardı edemeyiz. Sağlık Bakanlığımızın da bu alanda KETEM ile ilgili önemli çalışmaları var. Kanserin erken teşhisi için, özellikle hanım kardeşlerimizle ilgili kapı kapı gezilip çalışmalar yapılıyor. Tedavi için ne gerekiyorsa devletimiz gerekeni yapıyor. Ne kadar pahalı ve önemli diyoruz. Ama, sağlık alanında bu alanda para alınmıyor. Amacımız, daha dikkatli olup kanserle mücadele etmek. Hasta, HOSPİS noktasına gelmişse sosyal bir proje olarak, duyarlı olarak bir araya geldik. Bu projeyi hayata geçiriyoruz. Huzur içinde yaşamı sonlansın istiyoruz. Hasta sahipleri de sosyal yönleriyle bu alandan faydalanacak. Keşke ihtiyaç duyulmasa ama bu sosyal bir realite. Bu konuda da bizlerin hassas olması lazım şeklinde konuştu. (DHA)