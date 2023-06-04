Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kandıra'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kandıra'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis şüpheli Aydın Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akdurak Mahallesi'nde Aydın Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen İpek Ç. ve Azat O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın Ç. silahla İpek Ç. ve Azat O'ya ateş açtı.

Olayda 3.5 aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Ç. ve Azat O. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azat O'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis şüpheli Aydın Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kandıra Kocaeli Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title