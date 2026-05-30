Çin ve Kanada'dan İkili İlişkileri Derinleştirme ve Çok Taraflılığı Koruma Mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkileri güçlendirme ve çok taraflılığı savunma konusunda mutabık kaldı. Görüşmede enerji, finans, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

OTTAWA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ikili ilişkileri derinleştirme ve çok taraflılığı savunma sözü verdi.

Carney, cuma günü Kanada'da gerçekleştirilen görüşmede, yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmek, enerji, finans, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin temelini güçlendirmeye devam etmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomik Liderler Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını desteklediklerini belirten Carney, küresel ekonomik kalkınmaya, dünya barış ve istikrarına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla çok taraflılığı savunup uygulamak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise Çin ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasının iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini, tüm tarafların beklentilerini karşıladığını ve Kanada için doğru seçim olduğunu gerçeklerin ortaya koyduğunu belirterek, iki ülke arasında temel çıkarlar konusunda herhangi bir çatışma bulunmadığını ve devasa bir işbirliği potansiyeli olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın da çok taraflılığı, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve stratejik özerkliği savunması ve aynı zamanda serbest ticareti ve açık dünya ekonomisini aktif olarak desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

