Kanada Güvenlik İstihbaratı TikTok'un Kullanılmamasını İstiyor

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulundu.

Vigneault, CBC News'e verdiği demeçte TikTok hakkında uyarılarda bulundu.

David Vigneault, TikTok'un Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak "Direktör olarak cevabım, Çin hükümetinin dünyanın dört bir yanındaki herhangi birinden kişisel bilgi elde edebilmek için çok açık bir stratejisi olduğudur." dedi.

Kendisinin kimseye TikTok kullanmasını kesinlikle tavsiye etmeyeceğini söyleyen Vigneault, "Çoğu insan, 'Bir gencin verilerinin (TikTok'ta) olması neden bu kadar önemli? Beş yıl içinde, 10 yıl içinde, o genç bir yetişkin olacak ve dünya çapında farklı faaliyetlerde bulunacak." ifadelerini kullandı.

Vigneault, "Her ne sebeple olursa olsun (Çin Halk Cumhuriyeti'nin) hedefine girerseniz, hakkınızda pek çok bilgiye sahip olacaklardır." şeklinde konuştu.

Çin'in verileri işleyen ve analiz eden büyük çaplı merkezleri olduğu ve yapay zeka geliştirdiklerine işaret eden Vigneault, nihai hedefin her zaman Çin Komünist Partisi'nin çıkarlarını korumak olduğunu ileri sürdü.

Vigneault, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bilgileri kontrol eden ve dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar Çin vatandaşlarının Çinli istihbarat toplayıcılarına yardım etmelerini gerektiren bir yasa çıkardığına dikkati çekti.

Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede TikTok "ulusal güvenlik" sorunu olarak görülüyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çinli Bytedance firmasının ana ortağı olduğu TikTok uygulamasının Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağladığını savunmuştu.

TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.