Kanada'dan Türkiye'ye yeni serbest ticaret anlaşması sinyali

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldiğini belirterek, Türkiye ile yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Carney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanada ve Türkiye, yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlıyor. Bu, işçilerimiz ve şirketlerimiz için yeni ufuklar açmayı amaçlıyor. NATO Zirvesi öncesinde, ülkelerimiz arasındaki büyüyen ortaklığı görüşmek üzere Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldim. Ticaret, savunma, enerji, ileri teknolojiler ve havacılık-aero uzay alanlarında daha fazla işbirliği yapmanın yollarını vurgulamak için çaba gösterdik."

Kaynak: ANKA