Haberler

Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine sert yanıt: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine sert yanıt: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin son gümrük vergisi tehditleri karşısında ulusal çıkarlarını savunmak için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını söyledi.

OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin son gümrük vergisi tehditleri karşısında ulusal çıkarlarını savunmak için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Carney perşembe günü Prens Edward Adası'nın başkenti Charlottetown'da eyalet ve bölge başkanlarının katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Washington'ın uyguladığı ticaret baskısı karşısında ülkedeki işçi, çiftçi, işletme ve aileleri koruyup destekleyeceklerini vurguladı.

Carney, "Bu ticaret savaşının başladığı 18 ay öncesine göre daha güçlü bir konumdayız. Bu gücü Kanadalıların kendi azmine ve burada bulunan yöneticilerin kararlılığına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD ticaretine ayrımcılık yaptığını belirterek, Kanada menşeli bazı ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi öngören kararnameleri imzalamıştı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, belirli süt ürünleri, alkollü içecekler, motorlu taşıtlar ve ilgili ürünlere yönelik yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergileri 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Carney pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni gümrük vergilerini "ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı doğrudan ihlal eden tek taraflı ticaret tedbirlerinin son örneği" diye nitelemişti.

Carney salı günkü açıklamasında ise Trump ile görüştüğünü ve iki tarafın ticaret müzakerelerini artırma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı
Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü