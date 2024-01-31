Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun çarptığı Melek Kuşku hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı kamyon, İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Kuşku'ya (36) çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kuşku'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyon şoförü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.