Kamu İşveren Heyeti'nden Memur Aylıklarına 1000 Lira Artış Teklifi

Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerinin taban aylığı için 1000 lira artış teklifi sundu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerildi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin, hafta sonu da dahil olmak üzere gelecek haftada devam edeceği belirtildi.

"Adres doğru ama miktar son derece yanlış"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında bugünün ikinci teklifi sunma günü olduğunu belirterek, davet üzerine Bakanlığa geldiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan'dan ikinci teklifi istediklerini belirten Yalçın, "İkinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Sadece taban aylığa 1000 lira bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış." dedi.

Yalçın, kendilerinin taban aylığa 10 bin lira zam talep ettiklerini anımsatarak, "Ama taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aylıklara yapılacak zam dışında görüşülmesi gereken başka taleplerinin de olduğunu anımsatan Yalçın, "Gelir adaletinin sağlanmasına, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılmasına şiddetle ihtiyaç var. Onun için bu masada mutlaka bunu sağlamak zorundayız. Çünkü kamu, bu saatten sonra çalışma barışı itibarıyla bundan sonra gerçekten zorlanacaktır." diye konuştu.

Memuru sıkıntıya sokmayacak bir adıma ihtiyaç olduğuna işaret eden Yalçın, "Bunun adresi burası. Toplu sözleşme masası. 4 milyonu bulan kamu görevlisi ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü burada. Onun için bu teklif, müzakere edilebilir bir teklif değil. Teklif var mı? O da belli değil. Yani 1000 lira taban aylığına bir iyileştirme deniliyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, müzakere edilebilir bir teklifin gelmemesi halinde 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde iş bırakacaklarını, Ankara'da büyük mitingde toplanacaklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini bildirdi.

Kamu İşveren Heyeti'ne bu teklifin yenilenmesi çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir an önce yeni bir teklif getirin ve teklif de böyle olmasın. Hakikaten sahayı rahatlatacak bir teklif olsun diye ifade ettik. Süreç devam ediyor ve sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Onun için bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz."

"Önerilen rakamı kabul etmemiz mümkün değil"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci ise Kamu İşveren Heyeti'nin, taban aylığa 1000 lira artış teklifini, bir teklif olarak değerlendirmediğini söyledi.

Bu teklifin, kimsenin derdine derman olmayacağını ifade eden Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak bu önerilen rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Konfederasyon olarak ortaya koyduğumuz tavrı süreç devam ettiği sürece muhafaza edeceğiz. Bir an önce, gecikmeden yeni bir teklifin gelmesi artık zorunludur." dedi.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen olarak, ortaya koyduğumuz eylem takvimini işleteceğiz. Bu arada da yeni gelecek teklifi de takip edeceğiz. İnşallah beklentilerimizi, çalışanların taleplerini karşılayacak bir teklif olur. Taban aylığa ücret artışı yapılmasını yöntem olarak doğru buluyoruz ama miktar olarak son derece düşük bir miktar, kabul etmek de mümkün değil."