Kamerun'da Benzin Kıtlığı Nedeniyle Uzun Kuyruklar Oluştu

Kamerun'da benzin kıtlığı nedeniyle akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Enerji Bakanı Gaston Eloundou Essomba yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle benzin taşıyan gemilerin limana yanaşmasında gecikme yaşandığını ve akaryakıt istasyonlarında kısıtlı benzin bulunduğunu bildirdi.

Essomba, gemilerin limana bugün yanaştığını ve kısa süre içerisinde durumun normale döneceğini duyurdu.

Başkent Yaounde'de birçok akaryakıt istasyonu kapılarını kapatırken, açık olanlar ise limitli benzin satışı yapıyor.

Yaounde sakinlerinden Lucas AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saatlerdir sadece 2-3 litre benzin alabilmek için bekliyoruz. Benzinin neden olmadığı ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Ne zamana kadar böyle devam edecek bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu taksi şoförü Mohammed de "3 haftadır çok zor durumdayız, sizi temin ederim ki, durum vahim boyutlara ulaştı. Geceden beri bekliyorum. Bu ülkenin nereye doğru gittiğini bilmiyorum. Neden benzin olmadığını ülkeyi yönetenlere sorun, bize hiçbir şey söylemiyorlar." dedi.