Kalkınma Yolu Projesi İçin 4'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 22 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, "Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile burada imzaladığımız Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı ile Türkiye, Irak, Katar ve BAE mevkidaşlarımız arasında 4'lü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturduk. Bu mutabakat zaptının ardından çok önemli bir aşamaya geçiyoruz ve Kalkınma Yolu için ilk 4'lü Bakanlar Zirvesi'ni 29 Ağustos saat 14.00'ta İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceğiz" dedi.

'ETKİN BİR TİCARET KORİDORU OLUŞTURACAK'

Bakan Uraloğlu, Mutabakat Zaptı'nda belirtildiği gibi zirvede, Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını kaydetti. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunacağını aktararak, "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının çeşitlenmesini sağlayarak, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak, ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek" açıklamasında bulundu.

'TAŞIMACILARA YEPYENİ SEÇENEKLER SUNABİLECEĞİZ'

Kalkınma Yolu üzerinden gelecek yüklerin Türkiye'nin ulaştırma ağı ve limanları vasıtasıyla her yönde hareket edebileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Koridor sayesinde, dünyadaki lojistik sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olacağız. Ayrıca, yük taşımacılığı için taşımacılara yepyeni seçenekler sunabileceğiz. Kalkınma Yolu'nun mevcut ulaştırma koridorlarını da birbirine bağlayabileceğine, onların da mevcut verimliliğini daha da yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

'SÜREÇLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK İSTİYORUZ'

Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'deki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, "Kalkınma Yolu'nun ülkemizden geçen kesimi Kapıkule-Şanlıurfa arası yaklaşık bin 592 kilometre. Şanlıurfa-Irak sınırı arasında hizmet verecek olan Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yaparak projenin Türkiye'deki kara yolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Halkalı-Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğunda çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Bu hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşürmeyi mevcut hat kapasitesini ise 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolunun projelendirme sürecini de tamamladık. İlgili süreçleri hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.