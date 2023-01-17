Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.D, A.A. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel