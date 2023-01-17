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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.D, A.A. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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