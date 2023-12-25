Kahramanmaraş'ta Nehirde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde Ceyhan Nehri'ne düşüp kaybolan ve ekipler tarafından aranan Suriye uyruklu Mutesem Billih Elcasim'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde başlayan ve 5,5 saat süren arama çalışmaları sonunda, itfaiye su altı arama kurtarma timinin dalgıçları, Elcasim'in cansız benini sudan çıkardı. Ekiplerin çalışmasını takip eden çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mutesem Billih Elcasim'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.