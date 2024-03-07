Kahramanmaraş'ta Mobilya Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (KASKİ) arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.