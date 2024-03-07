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Kahramanmaraş'ta Mobilya Üretim İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan mobilya üretim imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (KASKİ) arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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