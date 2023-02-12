Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollar dron ile görüntülendi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollar dron ile görüntülendi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

AA ekipleri, depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.

Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.

Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, AA muhabirine, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Allah böyle depremi bir daha göstermesin. Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Allah Evri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title