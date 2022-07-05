Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak isterken baraja düşen kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak isterken baraja düşen kişi hayatını kaybetti. Kılavuzlu Barajı kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen Adem Bozdağ (38), dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Bozdağ, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri, şahsı sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozdağ'ın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta balık tutarken baraja düşen kişi boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.