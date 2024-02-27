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Kahramanmaraş'ta 130 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, trafik ihlallerine cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında şüpheliler ve araçlar üzerinde uygulama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son 1 hafta içesinden yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 130 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Öte yandan yapılan aramalarda, 148 gram sentetik uyuşturucu, 1196 adet uyuşturucu hap, 23 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde de yüksek sesle müzik dinlemekten ve abartı egzoz kullanmaktan 173 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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