Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kahramankazan'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Kahramankazan'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Güncel Haberler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına nedeniyle minarenin üzerine devrildiği ev ve 2 otomobilde hasar oluştu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına nedeniyle minarenin üzerine devrildiği ev ve 2 otomobilde hasar oluştu.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ahi Mahallesi'nde tadilat çalışması süren caminin minaresi, fırtına sebebiyle yanındaki ev ile park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine yıkıldı.

Ev ve araçların zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Zarar gören evin sahibi Mehmet Gönen (62), AA muhabirine, olay sırasında evde dinlendiğini söyleyerek, "Annem de namazını kılmış, yanımda kanepede oturuyordu. Büyük bir gürültüyle uyandım. Ne olduğunu anlayamadık ve kendimizi dışarı attık. Baktık evimiz yıkılmış, arabalar zarar görmüş. Ne yapalım, bu da Allah'tan geldi." dedi.

Öte yandan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabından, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tazmin olarak belediyemiz her zaman olduğu gibi afette de vatandaşımızın yanındadır. Minaremizi eskisinden de sağlam inşa edeceğiz inşallah. Allah ezanlarımızı dindirmesin." paylaşımı yaptı.

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Hisarcık Fırtına Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title