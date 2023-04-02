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Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftar

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftar

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KAHİRE, 2 Nisan (Xinhua) -- Mısırlılar, tarihi başkent Kahire'nin ünlü simge yapılarından biri olan El-Ezher Camisi'nde iftar yapmak için bir araya geldi.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftarMısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde iftar yemeğine katılan halk, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

KAHİRE, 2 Nisan (Xinhua) -- Mısırlılar, tarihi başkent Kahire'nin ünlü simge yapılarından biri olan El-Ezher Camisi'nde iftar yapmak için bir araya geldi.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftarMısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde iftarlıkları hazırlayan gönüllüler, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftarMısır'ın başkenti Kahire'deki El Ezher Camisi'nde iftar yapan halk, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde İftar

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi'nde iftar yemeğine katılan halk, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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