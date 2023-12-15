Kafes-18 Operasyonu: Suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de yapılan operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozmak, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanan şüphelilerden 20'si, adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının işlemlerinin ise diğer illerde sürdüğü belirtildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.