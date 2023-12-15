Üye Girişi
Haberler

Kafes-18 Operasyonu: Suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de yapılan operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozmak, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanan şüphelilerden 20'si, adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının işlemlerinin ise diğer illerde sürdüğü belirtildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Çanakkale Eskişehir Güvenlik Diyarbakır Adliye Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title