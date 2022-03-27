Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, karlı yolları aşarak gittikleri köylerde kadınlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıyor.

Kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren kadın komutanlar, bu amaçla kent merkezinin yanı sıra olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere de gidiyor.

Kırsal bölgelerde, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmeleri için geliştirilen KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren komutanlar, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitimler düzenliyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Fadime Esen Polat, beraberindeki kadın astsubaylarla bu çalışmalar için Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne gitti.

Köyde ev ev gezen kadın astsubaylar, kadınlara broşür dağıttı, telefonlarına indirdikleri KADES programını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verdi.

Taziye evinde de kadınlarla bir araya gelen komutanlar, ısrarlı takip ya da taciz gibi acil durumlarla karşılaşan kadınların uygulama sayesinde tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşabileceğini ileterek, kendilerini güvende hissetmelerini sağladı.

Komutanlar bugüne kadar gittikleri 73 köyde kadın ve erkeklerden oluşan 7 bin kişiyi bilgilendirdi, 1600 kadının telefonuna da KADES uygulaması indirdi.

"Daha önce bu uygulamayı bilmiyorduk"

KADES hakkında bilgilendirilen kadınlardan Seyhan Kılıç, AA muhabirine, bugüne kadar KADES'i bilmediğini söyledi.

Komutanların verdiği bilgiler sayesinde daha bilinçli olduklarını anlatan Kılıç, "Komutanlar bizim için köye geldi. KADES uygulamasını artık biz de biliyoruz. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uygulamayı bize öğrettiler. Bugüne kadar uygulamayı bilmiyordum ve hiç kullanmadım. Uygulamayı telefonumuza indirdik. Kendimizi artık daha güvende hissediyoruz." diye konuştu.