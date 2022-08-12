KADIKÖY'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

KADIKÖY'DE izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle 2'si tutuklu 25 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 23 şüpheli hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar, tutuklu bulunan İsmail Temel için 2 suçtan 6 yıla kadar, Koray Türkay için ise 3 suçtan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 12 Haziran 2022 pazar günü izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri iddia edilen toplam 70 kişi polis tarafından yakalandı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden polis kalkanlarına tekme attığı iddia edilen İsmail Temel ve bir polis memuruna fiili saldırıda bulunduğu ileri sürülen Koray Türkay, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet " ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı'nın 11 Haziran 2022 günü saat 00.01'den, 12 Haziran 2022 günü saat 23.59'a kadar ilçe sınırları içerisinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, etkinlik ve miting gibi eylemlerin yasaklandığı ifade edildi. Olay günü Kadıköy'de farklı gruplar halinde izinsiz toplanarak gösteri yürüyüşü yapanlar ve slogan atanlara polis ekiplerinin kaymakamlık tarafından alınan kararı gruba iletmelerine ve gerekli ikazları yapmalarına rağmen dağılmadıkları vurgulandı. İddianamede, gösteriyi yürüyüşü yapılacak alanda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Sezai Temelli, Musa Piroğlu, Ömer Öcalan ve HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol'un da aralarında bulunduğu çok sayıda HDP milletvekilinin ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Milletvekili Saliha Aydeniz'in de Serasker Caddesi'nde bulunan grubun içerisinde olduğu ifade edildi.

GÖSTERİCİLER ÇEVİK KUVVET POLİSİNE SALDIRMIŞ

İddianamede, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet polis memurlarından birinin yaralandığı ifade edildi. Polis memurunun ifadesine de yer verilen iddianamede, polis memuru, olay günü göstericilere müdahale ettikleri sırada Koray Türkay'ın yanındakilerle birlikte kalkanını çekerek saldırdıklarını ve tekme attıklarını söylediği belirtildi. İfadesinin devamında polis memuru yaşanan arbede sırasında kalkanının kırıldığını, kırık kısma kolunun girdiğini ve kolunda çizikler oluşturduğunu, göstericilerin kendisine karşı hakaret içerikli sözler ile sloganlar attıklarını, tekme ve tokatlarla saldırdıklarını ifade etti. Kafasında bulunan kaskı arbede sırasında çıktığını belirten polis memuru, o esnada kaskın emniyet kısmında bulunan ipin ise boğazını sıktığını ve boğaz kısmında çizik ile kızarıklıklar oluştuğunu söylediği belirtildi.

ÜZERLERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verilirken, 25 şüphelinin görüntü tespit tutanağına rağmen üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. İddianamede, 23 şüpheli hakkında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

TUTUKLU BULUNAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA 7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklu bulunan Koray Türkay hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama", 'Memura Hakaret" ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, diğer tutuklu İsmail Temel hakkında ise, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.