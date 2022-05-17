Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki - Haberler

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Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki

AA - Güncel
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Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Uzunçayır durağında bekledikleri otobüsün gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturan yolcular, o istikametten geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesti.

Yolcuların durdurduğu trafik akışı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle normale döndü.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Güncel

Kadıköy, İETT, Güncel, Haberler

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