Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki - Haberler

Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki
AA - Güncel
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Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.
Uzunçayır durağında bekledikleri otobüsün gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturan yolcular, o istikametten geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesti.
Yolcuların durdurduğu trafik akışı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle normale döndü.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Güncel