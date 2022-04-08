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Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

AA - Adem Koç - Güncel
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Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi Balıkçı Yunus Sokak'taki 4 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

AA / Adem Koç - Güncel

Bostancı, Otomobil, Kadıköy, Yangın, Güncel, Haberler

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