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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Trafik Kazası

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Galata Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Galata Köprüsü Bağcılar Karaköy Ulaşım İstanbul Kaza Güncel Haberler

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