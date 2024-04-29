Jochen Proehl'in 'Skins from Lines' Sergisi Adas Sanat Merkezi'nde Açılıyor

Almanya ve İstanbul'da çok sayıda kişisel sergiye imza atan sanatçı Jochen Proehl'in, "Skins from Lines" başlıklı yeni sergisi, 8 Mayıs'ta Adas Sanat Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Proehl'ün İstanbul'da geçirdiği gençlik yıllarından ilham alan sergide, şehirdeki günlük hayatın detaylarına dair soyut ve nesnel unsurlar bir araya getiriliyor.

Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan sanatçının, yaşamın döngüsünü nasıl yakaladığını ve zamanın izlerini eserlerine nasıl yansıttığını gösteren sergide, yaklaşık 50 eser görülebilecek.

Sergi, 30 Haziran'a kadar, salı ve cumartesi günleri 11.00'den 18.00'e ziyaret edilebilecek.