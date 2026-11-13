Japonya Maliye Bakanı yenin hızlı değer kaybına karşı ABD ile işbirliğini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TOKYO, 13 Kasım (Xinhua) -- Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Japon yenindeki hızlı değer kaybına karşı ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini ve gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Kyodo News'in cuma günkü haberine göre ABD doları, gece saatlerinde New York piyasalarında kısa süreliğine 160 yeni aşarak eylül başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gelişmenin üzerine Katayama, "Son dönemde döviz piyasasında sert ve tek yönlü hareketler görüyoruz" dedi.

ABD'de tüketici enflasyonunun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında politika faizini artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Doların son dönemdeki tırmanışına, söz konusu faiz beklentilerinin yol açtığı belirtiliyor. Bu durum, Japonya ile ABD arasındaki faiz makasını daha da açma riski taşıyor.

Japonya Maliye Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada, yerel para birimini desteklemek amacıyla 30-31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde, ABD ile ortak bir müdahale de dahil olmak üzere toplam 15,4 trilyon yen değerinde (yaklaşık 96,3 milyar dolar) yen alımı ve dolar satımı operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua