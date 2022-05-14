Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden &quot;güvenlik kaygısı&quot; taşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden 'güvenlik kaygısı' taşıyor

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin "güvenlik kaygısına" neden olduğunu bildirdi.

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin "güvenlik kaygısına" neden olduğunu bildirdi.

General Yamazaki, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya yakın sulardaki faaliyetlerin endişeye yol açtığını belirterek, bu faaliyetlerle, uçak gemisinin "Pasifik'teki seyir kapasitesinin artırılmasının hedeflediğini" belirtti.

Faaliyetlerini "güvenlik kaygısı" olarak nitelediği "Liaoning'in 12 Mayıs'a dek bölgede kaldığını" belirten Yamazaki, "Japonya'nın güneybatısı ile Tayvan yakınlarında seyreden Çin donanmasının faaliyetlerini ciddiye aldıklarını" söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in Liaoning uçak gemisinin, ülkenin güneybatısındaki Okinawa yakınlarındaki İşigaki adasının 150 kilometre güneyinde seyrettiğini ve savaş uçaklarının art arda 9 gün iniş kalkış yaptığını açıklamıştı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, söz konusu faaliyete yönelik Japon hükümetinin, "Çin askeri güçlerinin hamlelerini gözlemlemeyi sürdüreceğini" söylemişti. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin de bölgeye helikopter taşıyıcısı İzumo fırkaytenini konuşlandırdığı bildirilmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title