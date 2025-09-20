Filistinli Atlet Muhammed Dwedar: 'Kaybetmeyeceğim Bir Yarışta Koştum'

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Filistin'i temsil eden tek sporcu Muhammed Dwedar, "Kaybetmeyeceğim bir yarışta koştum. Sıfırdan başladım. Yokluktan gelerek neyi, nasıl kaybedebilirim ki?" dedi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda erkekler 800 metre elemelerinde koşan Dwedar, AA muhabirine konuştu.

Şampiyonaya hazırlık sürecinden bahseden Dwedar, "Tokyo'da Filistin adına yarışmak için çok hazırlık yaptım. Filistin'i Dünya Atletizm Şampiyonası'nda temsil ettiğim için çok mutluyum. Çok farklı duygular içindeyim. Ülkemde neler yaşandığını biliyorsunuz. Çok zorlu bir hazırlık süreci geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i temsil etmenin mutluluğunu dile getiren 24 yaşındaki atlet, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Filistin gibi bir ülke adına yarıştığım için çok gururluyum. Bu, ömür boyu benim için bir onur olacak. Filistin'den şampiyonaya katılan tek atletim, çünkü biliyorsunuz bizim antrenman yapacağımız herhangi bir yarış pistimiz yok." diye konuştu.

Filistinli sporcu, "Kaybetmeyeceğim bir yarışta koştum. Sıfırdan başladım. Yokluktan gelerek neyi, nasıl kaybedebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Bir olimpiyatın ardından ikinci dünya şampiyonasında yarıştığını hatırlatan Dwedar, "Tokyo'da birlikte yarıştığım atletler, benim arkadaşlarım. Bana çok yardımcı ve destek oldular." dedi.

Tokyo'da yarışları izlemeye gelen sporseverlerin kendisine destek olduğunu aktaran Dwedar, "Koşmaya kız kardeşim sayesinde başladım. O da koşucuydu. Kız kardeşimin ekibini izlemeye gittiğimde 'Sen de koşabilirsin.' dediler. Koşmak benim hayatımın önemli bir parçası oldu. Ondan sonra da koşmayı hiç bırakmadım." diye konuştu.

Filistin'de yaşanan soykırım ve kıtlıkla birlikte Gazze'de 2 yıla yakın bir süreçte 800'den fazla sporcunun öldürülmesini değerlendiren Filistinli atlet, "Ölenler ve şehit olanlar benim arkadaşlarımdı." ifadesini kullanarak, şunları dile getirdi:

"Gazze'de çok arkadaşım var. Takımım şu an Gazze'de ama orada antrenman yapamıyoruz. Gazze'de artık spor yapılamıyor, hiçbir yer güvende değil. Antrenman yapacak hiçbir yer yok, sadece sokaklarda antrenman yapıyoruz. Güvenli bir yer yok. Çok tehlikeli ama alternatifimiz yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Koşu parkuru yok, stadyum yok ama duramayız. Ben kalpten koşuyorum. Koştuğum zaman çok mutluyum, koştuğumda bir mesaj gönderiyorum. Koştuğum zaman bu bayrak için bir şeyler yaptığımı hissediyorum."

Yarışlara hazırlanma süreci hakkında da konuşan Dwedar, "Filistin için çok üzülsem de yarış öncesi odaklanmam lazım yoksa kaybettiğiniz 1 saniyeyi bile telafi edemiyorsunuz. Televizyon izlemiyorum, telefonda da gördüğümüz hep kötü haberler. Yarışa odaklanmam gerekiyor." dedi.

Filistinli atlet, "Tüm dünya, Filistin'de neler yaşandığını biliyor. Filistin'de neler olduğunu herkes biliyor. Spor için buradayız ve Filistin halkı için mesaj göndermek istiyorum. Aileme, halkıma bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Filistinli çocuklara da mesaj gönderiyorum. Çalışmaya devam ve bu bayrak için madalya kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ek olarak kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'nde, 2 yıla yakın bir süreçte 800'den fazla sporcu öldürülürken 300'e yakın spor tesisi de yıkıldı. Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları "mezarlık" olarak da kullanıldı.