Japonya, ABD'nin Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne katılmaya olumlu bakıyor - Haberler

Japon hükümeti, ABD liderliğinde hazırlanan "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne" (IPEF) katılmaya olumlu baktığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "IPEF'i, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine aktif taahhüdünün somutlaşması olarak karşılıyoruz ve katılmaya olumlu bakıyoruz" dedi.

Değerlendirmeyi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (vizyonunu) hayata geçirmeye yönelik stratejik görüş açısına göre" yaptıklarını bildiren Matsuno, ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması'na geri dönmeye yönelik davetlerini de sürdüreceklerini söyledi.

Matsuno, "IPEF yoluyla iş birliğinin artırılması ve bölgede arzu edilen ekonomik düzenin inşasında ABD ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

IPEF

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi ve Quad Liderler Zirvesi kapsamında geleceği Tokyo'da IPEF'in tanıtımını yapması bekleniyor.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

ABD, 2017-2021'de görev üstlenen 45. Başkanı Donald Trump döneminde TPP anlaşmasından çekilmişti.