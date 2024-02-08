İzmit'te Toprak Kayması Sonucu Ev Hasar Aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprak kayması sonucu bir ev hasar aldı.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta Emine Karakuzu'ya (86) ait tek katlı müstakil evin arka tarafında heyelan meydana geldi. Kayan topraklar evin arka kısmına dayandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak düzenledi.

Karakuzu'nun oğlu Arif Üstünel, gazetecilere, yaklaşık 1 ay önce yaşanan toprak kayması nedeniyle bir odanın duvarlarının zarar gördüğünü, bu nedenle odayı boşalttığını söyledi.

Duvarları kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştığını fakat dün akşam yine toprak kayması yaşandığını anlatan Üstünel, evin arkasına istinat duvarı yapılmasını talep etti.